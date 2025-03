Un libro da collezione battuto all’asta in tv

Il libro-oggetto “Uomini sulla Luna” edito da Sugar con l’allunaggio immaginato dieci anni prima, nel 1959, dalla fantasia e della creatività di Bruno Munari è tornato a Milano. E lo ha fatto grazie al collezionista pratese ed accumulatore seriale, come si definisce lui stesso, Massimo Magnini, che nella vita ha lavorato come meccanotessile fino alla pensione. Un viaggio che Magnini ha fatto fare ad uno dei suoi oggetti custoditi nella casa pratese, scrigno di curiosità di ogni genere, per partecipare alla trasmissione "Cash or Trash. Chi offre di più?" in onda in prima serata sul canale Nove, lo show in cui cinque mercanti si contendono in un’asta oggetti vintage.

"E’ stata un’esperienza molto divertente che sarebbe bello ripetere - commenta - anche perché di materiale da proporre ne ho a bizzeffe, vista la mia caratteristica di ‘accumulatore seriale’ in tanti campi. Le mie collezioni, iniziate da bambino con i fumetti ed i libri illustrati, si sono poi arricchite di giochi, francobolli, cartoline, monete, bicchieri, sottobicchieri, adesivi, poster ed oggetti di vita familiare: dalle lettere dei miei nonni in tempo di guerra, agli abiti e bijoux dei miei genitori fino agli arredi per la casa".

Una puntata “super” per Magnini proprio per l’oggetto che ha deciso di mettere all’asta, battuta dal conduttore Paolo Conticini. "Ero sicuro che il libro-oggetto di Munari avrebbe interessato perché si tratta di uno dei creativi di riferimento per artisti e designer di tutti i tempi - prosegue - è perfettamente conservato, si apre a fisarmonica per oltre due metri con immagini accompagnate da suoni, voci e musiche di due dischi contenuti in esso. Un libro di fantasia pensato per i ragazzi ma che ha anticipato di fatto la data in cui l’uomo ha davvero messo piede per la prima volta sulla Luna".

Ed è per questo valore intrinseco che “Uomini sulla Luna” è stato valutato da ben due esperti invece che uno - Alessandro Rosa e Simone Berni - mentre all’asta hanno partecipato ben nove mercanti invece dei soliti cinque. Un successo che si è tradotto alla fine con un’asta battuta a 260 euro (il volume era stato valutato a partire da 200 euro). Come è riuscito a “disfarsi” di uno degli oggetti più cari delle sue innumerevoli collezioni? "Non è stato facile, sono nato quando quel libro è stato pubblicato - risponde Magnini - ma ogni tanto qualcosa devo cedere pensando anche al futuro. Mio figlio non è attratto dal cartaceo come me, ha altre passioni. Come è nata la mia passione? Affonda le radici nella mia infanzia quando la maestra delle elementari ci faceva comprare il Corriere dei Piccoli per le ricerche. Da allora sono stato attratto da libri illustrati e fumetti e i preferiti sono quelli che mi legano sempre all’infanzia".

Sa.Be.