Nel ricordo di Bruno Munari. La scuola di Fiumaretta dedicata al pedagogista

Una piccola cerimonia ma tanta emozione e partecipazione. E’ stata intitolata a Bruno Munari celebre artista e pedagogista italiano la scuola dell’infanzia della frazione amegliese di Fiumaretta in attività da un anno. Erano presenti il sindaco Umberto Galazzo, l’assessore alla pubblica istruzione Sara Castagna e la dirigente scolastica Stefania Camaiora e insegnanti di plesso, insieme a numerosi genitori e bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. All’evento ha partecipato anche Pia Antonini, membro di Munlab, che lo scorso anno ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Ameglia, laboratori creativi ispirati proprio al metodo Munari all’interno della scuola dell’infanzia. Un momento fortemente voluto dalle insegnanti, che da anni adottano la filosofia di Bruno Munari come principio ispiratore delle attività didattiche proposte ai bambini.

Durante il suo intervento, la maestra Sabrina Giacomelli, a nome di tutto il corpo docente, ha sottolineato la scelta dell’intitolazione. "In questa scuola, proprio come Munari avrebbe voluto, vogliamo che i bambini imparino che la creatività non ha limiti, che anche un oggetto semplice, se visto con occhi curiosi e aperti, può trasformarsi in un’opportunità di apprendimento e crescita".

Al termine della cerimonia, le insegnanti e alcuni bambini, insieme all’amministrazione comunale, hanno scoperto la targa di intitolazione, ora affissa all’ingresso della scuola. Una mattinata decisamente speciale, all’insegna della creatività e dell’educazione e nel segno del messaggio di Bruno Munari.