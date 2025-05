Trofeo Fondazione Sandro Pitigliani: Successi al Golf Club Le Pavoniere

Nei giorni scorsi si è svolto il "Trofeo Fondazione Sandro Pitigliani" di golf, presso Le Pavoniere Golf e Country Club. Per una competizione che si è risolta in un momento di sport e di svago, nel ricordo "storico" imprenditore pratese del settore delle spedizioni al quale è intitolato.

In "prima categoria", "primo lordo" si è classificato Alberto Tardii, con Francesco Albini "primo netto" ed Andrea Marotta "secondo netto". Un tris di tesserati del club, che hanno preceduto Vittorio Vercellotti del Des Illes Borromees. Nelle successive graduatorie, il poker è stato formato esclusivamente da golfisti delle Pavoniere.

In "seconda categoria", successo a Jacopo Bigiarini e Nicola Batacchi, davanti a Lilian Vayr e Simone Ferradini. In "terza categoria", si sono classificati ai primi posti Cristiano Risaliti, Fabrio Branchetti, Massimo Breschi e Cong Lin.

Patrizia Romana Rosati si è classificata prima fra le "ladies", con Bianca Marchi prima tra le "juniores" ed Alessandro Bertini sul gradino più alto fra i "super senior". Menzione per Mattia Donati ("Nearest the pin buca 5") Andrea Marotta ("Nearest the pin buca 8") e Giovanni Zanetti ("Nearest the pin buca 14") ed Umberto Di Pierri ("Nearest the pin buca 17").