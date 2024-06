Supermercato evacuato a Prato: problemi all’impianto, intervenuti i vigili del fuoco

Prato, 18 giugno 2024 – Dopo l’incendio nel centro commerciale a Sesto Fiorentino, anche a Prato ci sono stati momenti di paura oggi pomeriggio. Alla Coop di via Valentini si è verificata una fuoriuscita di fumo dal retro del supermercato.

All’inizio si è pensato a un incendio ma il problema invece ha riguardato l’impianto di refrigerazione delle merci e dei frigoriferi interni. La causa del problema sarebbe stato un tubo che si è rotto facendo uscire il fumo dall’edificio.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, le persone all’interno del supermercato sono state fatte evacuare in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per risolvere il problema.