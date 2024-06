“Chiuse le porte tagliafuoco e locali evacuati in 5 minuti”. Incendio a Sesto: ecco cosa è accaduto

Sesto Fiorentino (Firenze), 18 giugno 2024 – Fumo altissimo sul cielo di Sesto Fiorentino. Intorno alle 9 di questa mattina, 18 giugno, alla periferia nord di Firenze un incendio ha allarmato i residenti: le fiamme sono divampate dai locali sotterranei del centro commerciale Esselunga.

"I responsabili della sicurezza hanno attivato immediatamente tutte le procedure del caso e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, nonché evacuato il centro entro 5 minuti dal rilevamento dell’anomalia, quando l’incendio non era ancora divampato. Non vi sono persone ferite né intossicate. "Due operai che lavoravano sul tetto dell’edificio sono stati portati in salvo. Sono state chiuse le porte tagliafuoco per circoscrivere gli spazi del negozio”, fa sapere Esselunga in una nota.

Lunghe operazioni di spegnimento e per la messa in sicurezza degli ambienti interessati dal rogo. “Sono inoltre in corso gli accertamenti volti a determinare la causa”, conclude la nota dell’azienda.

Sul posto questa mattina sono intervenuti anche i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia municipale. I vigili del fuoco di Prato hanno dato supporto nelle operazioni a quelli del distaccamento Firenze-Ovest. Tre le autobotti impiegate nelle operazioni di spegnimento del rogo.