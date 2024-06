Incendio nel centro commerciale a Sesto Fiorentino. Evacuato l’edificio

Firenze, 18 giugno 2024 – Incendio in un locale tecnico del Centro commerciale in via Antonio Gramsci a Sesto Fiorentino. Questa mattina, 18 giugno, le fiamme e il fumo, per cause in via di accertamento, hanno interessato il secondo piano interrato dello stabile: l’intero edificio è stato fatto evacuare per precauzione. La chiamata ai vigili del fuoco del comando di Firenze è scattata alle 9.30, sul posto la squadra del distaccamento Fi-Ovest. Sono entrati all’interno del locale invaso dai fumi della combustione ed hanno spento l’incendio. Sul posto inviato anche il carro aria in supporto alla squadra e per la ventilazione dei locali. Lunghe operazioni per la messa in sicurezza dei locali interessati dal rogo.