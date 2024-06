Clienti e personale evacuati dal centro commerciale: incendio, fumo invade i locali

Sesto Fiorentino (Firenze), 18 giugno 2024 – Erano circa le 9.30 quando al centro commerciale di via Gramsci a Sesto Fiorentino i locali sono stati invasi dal fumo. Questo per un incendio che ha interessato i locali interrati e le cui cause sono da appurare.

Ci sono stati momenti di apprensione. Con il fumo che saliva, sono stati chiamati i vigili del fuoco e subito il personale e i clienti del centro commerciale sono stati evacuati. Per i vigili del fuoco è intervenuto il personale del distaccamento di Firenze Ovest.

La scena dell'incendio al centro commerciale: il fumo ha invaso i locali. Nell'immagine, l'autogru dei vigili del fuoco (Fotocronache Germogli)

Mentre in via precauzionale è stato chiamato il 118. Per gestire il traffico presente anche la polizia municipale. I vigili del fuoco sono entrati nell’edificio per spegnere il rogo, mentre intanto intorno al supermercato rimanevano, incuriositi, i clienti evacuati.

Sul tetto dell’edificio, per attività di manutenzione, c’erano due operai. Che non riuscivano più a scendere, poiché il fumo aveva invaso il piano scale. Per questo sono stati aiutati dai vigili del fuoco a tornare a terra.