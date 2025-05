Successo per la 39ª edizione della marcia 'Da Piazza a Piazza' organizzata dal Cai di Prato

Due giorni davvero unici per i 600 partecipanti alla trentanovesima edizione della ‘Da Piazza a Piazza’, organizzata dal Cai di Prato sezione Emilio Bertini. Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento tradizionale degli appassionati con i 75 km di sentieri che da Prato a Montepiano si snodano nella valle e portano i camminatori a tornare in città senza mai attraversare il Bisenzio. "Da Piazza a Piazza è una marcia che nasce da un gruppo di appassionati - spiega Federico Castagnoli del Cai - che decisero di partire da piazza della Pietà e raggiungere piazza del Comune al di là del fiume Bisenzio senza però attraversarlo, salendo lungo la valle. Una storia che inizia quindi da una scommessa e che da allora ha dato il via alla nascita di tanti gruppi di camminatori. Il percorso storico è stato mantenuto anche quest’anno, come i ristori che sono sempre molto graditi dai partecipanti. Ma la marcia è stata anche particolarmente sicura perché il monitoraggio attraverso dei microchip posizionati lungo il percorso che segnalano il passaggio dei concorrenti e il tempo impiegato a percorrere la distanza è davvero importante per l’organizzazione". M.M.