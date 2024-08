Sorelle orfane, il grande cuore dei pratesi. Raccolti oltre 35mila euro

Prato, 10 agosto 2024 – L’obiettivo dei 30mila euro che si erano dati gli amici quando hanno aperto la raccolta fondi in favore delle due sorelle rimaste senza genitori a soli 17 e 19 anni, sembrava un obiettivo lontano. Ma ancora una volta i pratesi, hanno dato dimostrazione del loro grande cuore centrando e anzi superando l’obiettivo (le donazioni in questo momento hanno superato 35mila euro) in pochissimo tempo. Dopo la pubblicazione dell’appello la risposta è stata immediata. Commovente.

La vicenda delle due giovani rimaste orfane in poco meno di due anni, del resto, è arrivata a scuotere le coscienze di tanti, tantissimi che hanno deciso di aiutare le due sorelle per restituire loro un po’ di fiducia nel futuro dopo due lutti gravissimi. "Continuano ad arrivare donazioni al ritmo di una ogni 3-4 minuti, non pensavo davvero in così poco tempo è straordinario l’affetto delle persone", commenta quasi commosso Alessio Beltrame, amico della famiglia di Mascia e Viola, rispettivamente di 19 e 17 anni, rimaste senza genitori. Dopo la perdita della madre Marianna, avvenuta in seguito ad una grave malattia, lo scorso giugno, un tragico incidente stradale ha portato via per sempre anche il babbo Massimiliano Grillo. Mascia e Viola sono rimaste a farsi forza a vicenda, ma la vita è complicata, ci sono le spese, le responsabilità, le decisioni da prendere e bisogna avere le spalle larghe.

Gli amici della coppia, profondamente scossi dalla tragedia che ha colpito questa famiglia di Galciana, hanno deciso di aprire una raccolta fondi in favore delle due giovani. Un modo concreto per aiutarle anche perché una delle due ragazze frequenta ancora la scuola e dopo la perdita di entrambi i genitori sono molte le spese che devono accollarsi, anche legate alla casa. La raccolta fondi è nata con l’idea di dare loro un po’ di stabilità economica.

Chi volesse contribuire con una donazione può farlo al link: https://buonacausa.org/cause/per-mascia-e-viola. L’obiettivo è arrivare a 30mila euro, le donazioni al momento hanno superato quota 8mila. Per chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti può scrivere all’indirizzo mail [email protected].