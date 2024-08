Perdono entrambi i genitori e restano sole a 17 e 19 anni, parte la raccolta fondi per aiutare le due sorelle

Prato, 7 agosto 2024 – La vita talvolta appare davvero ingiusta. Ti mette davanti a dolori e ti costringe a fronteggiare problemi e responsabilità enormi, nonostante la giovanissima età. È quanto devono affrontare due sorelle di 17 e 19 anni appena, che in poco più di due anni hanno perso entrambi i genitori, restando sole. Sole e giovanissime con le tante difficoltà che la vita ti presenta. Senza una madre né un padre sul quale fare affidamento tranne sé stesse. Due sorelle insperabili che, loro malgrado, sono dovute crescere troppo in fretta.

Dopo la perdita della madre Marianna, avvenuta in seguito ad una grave malattia, lo scorso giugno, un tragico incidente stradale ha portato via per sempre anche il babbo Massimiliano. Mascia e Viola di 19 e 17 anni sono rimaste a farsi forza a vicenda, ma la vita è complicata, ci sono le spese, le responsabilità, le decisioni da prendere e bisogna avere le spalle larghe. Gli amici della coppia, profondamente scossi dalla tragedia che ha colpito questa famiglia di Galciana, hanno deciso di aprire una raccolta fondi in favore delle due giovani. Un modo concreto per aiutarle. "Purtroppo, la vita non sempre è giusta, Marianna qualche anno fa si è ammalata, e, nonostante abbia combattuto tanto per non lasciare i suoi cari, il male ha avuto la meglio e l’ha portata con sé. Ma la vita continua ad essere ingiusta, e Massimiliano adesso l’ha raggiunta dopo un tragico incidente, lasciando Mascia e Viola, di appena 19 e 17 anni, sole davvero", si legge nella pagina aperta per raccogliere fondi.

A dare il via alla catena di solidarietà sono stati gli amici dei due genitori: "Conosciamo le figlie da quando erano piccole - dice Alessio Beltrame - per noi è come se fossero le nostre bambine. Si sono trovate in questa situazione difficile con tante spese da affrontare anche per la casa. La ragazza più piccola va ancora a scuola, dare loro un po’ di stabilità economica pensiamo possa aiutarle a superare questo terribile momento e a farle sentire meno sole".

Chi volesse contribuire con una donazione può farlo al link: https://buonacausa.org/cause/per-mascia-e-viola. L’obiettivo è arrivare a 30mila euro, le donazioni al momento hanno superato quota 8mila. Per chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti può scrivere all’indirizzo mail [email protected].