Prato, 13 giugno – Un motociclista di 49 anni, Massimiliano Grillo, ha perso la vita stanotte sulla tangenziale. Secondo i primi rilievi dei vigili l’uomo avrebbe perso il controllo della moto all’altezza della rotonda di via delle Pollative, per cause ancora da accertare, finendo contro un albero. Sul posto un’ambulanza del 118 ma purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani.