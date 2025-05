Mazzetti (FI): "In campo per la rivoluzione liberale in Toscana"

"È un’occasione che non capiterà di nuovo: bisogna rivoluzionare la Toscana, rompendo il muro dell’ideologia eretto e difeso in questi pesanti e lunghi 50 anni dalla sinistra, aprendo le porte alle imprese e ai progetti innovativi. È possibile. Abbiamo l’occasione di cambiare e Forza Italia porterà avanti le idee del cambiamento, della libertà della persona e dell’economia. Va molto male la Toscana di oggi, la Toscana di Giani e di Rossi perde qualità della vita, perde abitanti e imprese, è sempre più insicura e povera, sempre più difficile muoversi dentro e fuori". A parlare è Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI. "La Toscana per la quale ho scelto di scendere in campo in prima linea, guidando il mio partito da capolista, è una Toscana nuova, libera, moderna basata sul partenariato pubblico-privato premianti con meno stato e più ingegno della persona. Dove si possono aprire aziende con velocità, dove si possono trasformare gli immobili, dove si può rigenerare l’aree dismesse con una visione moderna e ambientalmente ragionevole. Una regione sicura dal punto di vista idrogeologico perché certe tragedie non devono ripetersi ma anche sicura sulle strade e nelle piazze. Metto a disposizione le mie competenze, il mio impegno quotidiano in questa partita, metto a disposizione il lavoro svolto in questi anni in Parlamento. Voglio ringraziare il segretario nazionale di Forza Italia per avermi proposto la candidatura: quando Forza Italia chiama dico sempre sì. Quanto a Prato, mi candido affinché abbia più voce e più attenzione da Firenze, come siamo riusciti ad averne di più da Roma. Prato non come periferia, Prato connessa, Prato sicura, Prato ancor di più città del lavoro e dell’impresa. E una Prato più riconosciuta, anche con un marchio Igp per il tessile riciclato. Il metodo è questo per ogni settore: norme fluide e auto-applicative".