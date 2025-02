"Sono viva grazie al mio cane: mi ha svegliata"

Tutta la comunità di Montemurlo si stringe attorno a Laura Chisciotti per l’ultimo saluto alla mamma Patrizia Pontani, 66 anni morta nella casa di famiglia a Forni di Sopra, in Friuli, a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Un incidente che è stato fatale anche per il padre Maurizio Chisciotti, 73 anni, deceduto dopo aver lottato per settimane tra la vita e la morte. Patrizia era molto conosciuta per essere stata insegnante alla scuola media Salvemini - La Pira, amata e stimata. "Per chi volesse dare l’ultimo saluto, la salma sarà alle Cappelle della Misericordia di Oste dalle 8 alle 22 di oggi - dice Laura, sopravvissuta a quella tragica notte - Ci sarà una cassettina per fare delle donazioni per Agata Smeralda, progetto in cui la mamma credeva molto". Il funerale sarà nella chiesa del Sacro Cuore domani alle 10, con il servizio curato dalla Misericordia di Prato; poi la salma di Patrizia sarà sepolta, grazie anche alla sensibilità dell’amministrazione comunale, nel cimitero della Rocca. "Ha insegnato alle scuole Salvemini La Pira di Montemurlo - ricorda la figlia - Era molto severa, ma tutti i suoi allievi sono usciti ben formati. Anche come madre era severa, ma ha saputo dotare me e mio fratello di spalle grosse che ci permettono di sopportare questa situazione dura". Laura ricorda di come Patrizia "fosse una nonna dolcissima con la nipotina". "Sono viva grazie alla mia cagnolina Laika, un border collie che è stata sempre la mia ombra. Dico che ha fatto il suo ultimo gesto migliore per me: mi ha svegliata".

Sa.Be.