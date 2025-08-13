Santacroce responsabile area femminile

Non solo prima squadra e non solo calcio maschile in casa Zenith Prato. Al ‘Chiavacci’ arriva un innesto importante, a livello dirigenziale, con l’ufficializzazione di Maurizio Santacroce (nella foto) nel ruolo di responsabile dell’area femminile Zenith Prato 1948 Empoli Fc per la stagione 2025-2026. Un innesto di grande esperienza, che si è fatto conoscere e apprezzare per il buon operato portato avanti a Galciana.

"Le mie origini dirigenziali calcistiche risalgono al 2005, quando entrai nella Galcianese come socio e consigliere. In vent’anni di attività ho ricoperto diversi ruoli: allenatore, ds e direttore generale – spiega proprio Santacroce -. Negli ultimi due anni, alla ricerca di nuovi stimoli e obiettivi, ho deciso di lasciare il calcio maschile per dedicarmi alla costruzione, da zero, di un settore femminile. In questo breve periodo, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a creare un gruppo di circa 60 tesserate, tra settore giovanile e prima squadra: un risultato straordinario di cui vado molto orgoglioso".

Nonostante i traguardi raggiunti, però, Santacroce aveva già deciso di interrompere i rapporti con il calcio a tutti i livelli, comunicandolo per tempo alla Galcianese. La chiamata del presidente Valentini ha riacceso in lui una scintilla: "Sin dai primi colloqui ho percepito entusiasmo e visione comune, e abbiamo deciso di intraprendere insieme un nuovo percorso – conclude Santacroce -. Negli ultimi anni la società ha operato senza concorrenza, ma ora lo scenario è mutato: ci sono diverse realtà femminili a pochi chilometri di distanza. Questo ci impone un cambio di passo. Il rinnovamento sarà nei servizi offerti alle nostre tesserate e nella qualità degli allenamenti, grazie al lavoro di uno staff tecnico preparato e motivato. Oltre a rafforzare il settore giovanile e l’attività di base, daremo un forte impulso alla prima squadra, motore di crescita di tutto il movimento".