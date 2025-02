Il distretto all’Ariston. Irama guerriero dark, la sua eco pelliccia è made in Prato

Prato, 14 febbraio 2025 – Non solo musica e canzoni, ma anche gli outfit dei cantanti in gara al 75esimo festival di Sanremo richiamano l’attenzione degli spettatori. Non poteva mancare Prato con il suo distretto a vestire uno degli artisti che in questi giorni sta calcando il palcoscenico del teatro Ariston. Irama ha scelto per definire il suo look quasi da “guerriero dark” una eco pelliccia di colore nero del brand pratese BB Couture di Barbara Cavallari. Lo abbiamo visto in Tv mentre impellicciato e con un elmo antico in mano alla maniera dei cavalieri medievali si è intrattenuto per strada con i fans a cantare e a spiegare il senso della sua “Lentamente”, la canzone in concorso. Anche la pelliccia scelta “c’entra con la canzone – ha detto al giornalista del TG1 che lo intervistava – rientra nel concept di Lentamente, un concept medievale dove in mezzo alla guerra vince l’amore”.

“Quest’anno, il festival di Sanremo non è solo una celebrazione della musica, ma anche un palcoscenico per l’espressione stilistica degli artisti – racconta l’imprenditrice, premiata nel maggio scorso a Roma come eccellenza italiana e come promotrice del Made in Italy oltreoceano dopo il suo approdo a New York – . Irama ha scelto di indossare una nostra eco pelliccia nera a pelo lungo, che richiama uno stile dark guerriero, perfetto per esaltare la sua personalità artistica”. Pellicce, quella di BB Couture, che vengono realizzate a Prato con i materiali ecosostenibili reperiti nel distretto.

“La scelta di materiali eco-sostenibili non solo mostra un impegno verso l’ambiente, ma conferisce anche un tocco di originalità e modernità al suo look – aggiunge Cavallari – La pelliccia, con la sua texture morbida e avvolgente, si adatta all’immagine forte e determinata che Irama vuole trasmettere durante la sua esibizione nel prestigioso festival”. C’è poi il risvolto del messaggio ambientale.

“Con questo outfit, il cantante rende omaggio alla moda contemporanea, ma lancia anche un messaggio di responsabilità e consapevolezza, dimostrando che stile e sostenibilità possono andare di pari passo – conclude l’imprenditrice – si spera che il suo look possa ispirare altri artisti e fan nel mondo della musica e della moda”. Non è la prima volta che le pellicce ecosostenibili di BB Couture conquistano personaggi dello spettacolo. Il brand, nato nel 2019, ha incontrato i gusti di influencer e volti noti come Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino, Zoe Cristofoli, Chiara Biasi, Alice Bassi Barbra, Donatella Rettore. Cavallari, insieme alla figlia Giulia, ha conquistato anche le passerelle della moda americana, partecipando pochi mesi fa alle sfilate della Fashion Week di New York.

sa. be.