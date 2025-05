Ruffini ospite di Pecci Books. Il romanzo su Mussolini e il prof. Con la terza via: la gentilezza

Maggio Pecci Books: domani alle 19 ci sarà Paolo Ruffini con Benito, presente! appena pubblicato da Baldini+Castoldi. Racconta di Edoardo Meucci, che insegna storia in un liceo di Milano. È un convinto antifascista, solitario, un po’ asociale, infelice. Tratta male tutti e quando uno studente loda alcune "cose buone" del fascismo, perde le staffe e lo sbatte fuori. I genitori minacciano di denunciarlo e il preside lo sospende, trovandogli un posto in una scuola elementare a Predappio, il paese di Mussolini. Qui, Edoardo non fa che replicare la stessa indole aggressiva, redarguito dalla preside, si trova di fronte a un ultimatum: o cambia atteggiamento, lasciando la politica fuori dall’aula, o sarà radiato. Il giorno dopo uno shock spazio-temporale che li catapulterà in quella stessa scuola, ma nel 1890.

Tra gli studenti c’è proprio il piccolo Mussolini: un bullo, violento e anaffettivo. Tra Luigi, accanito anarco-insurrezionalista pronto all’azione, e l’influenza di Editta, una giovane maestra che lotta contro un sistema maschilista, Edoardo sperimenterà il più atroce dei dubbi e la più rivoluzionaria delle scoperte: far fuori il futuro dittatore, o provare a educarlo? Ruffini scrive una favola, lasciandoci vedere cosa saremmo tutti se qualcuno ci esortasse a scegliere l’educazione all’amore non solo a scuola, ma nella vita. Livornese classe 1978, l’attore, conduttore televisivo e autore è da sempre impegnato nel sociale, soprattutto sui temi della fragilità e dell’inclusione, ad esempio con il progetto in particolare per il progetto Up&Down, in cui lavora con attori disabili. I prossimi appuntamenti di Pecci Books saranno l’8 maggio alle 18 con Osvaldo Danzi e il su libro Il lavoro trattato male, e il 17 maggio alle 10.30 con Carlo Sama e La caduta di un impero.