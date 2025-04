Ritrovata la 17enne: era andata a Viareggio

E’ stata ritrovata la 17enne della provincia di cui lunedì si erano perse le tracce dalla stazione di Prato. La famiglia aveva lanciato un appello sui social, dopo aver presentato denuncia di scomparsa perché dalle 15 non riusciva più a contattarla. La ragazza aveva preso il treno per Viareggio la mattina, insieme a un amico maggiorenne di nazionalità marocchina, e l’ultima posizione nota, registrata dal cellulare, risultava a Viareggio sulla passeggiata, intorno alle 14,30. Nell’ultima chiamata a casa, la ragazza aveva detto che era a Viareggio e stava tornando ma poi sia il suo cellulare sia quello dell’amico sono risultati spenti. Questo ha alimentato la preoccupazione dei familiari, che avevano diffuso tramite i social la foto e la descrizione dell’abbigliamento indossato dalla ragazza. Il post è stato condiviso in tanti gruppi, non solo pratesi ma anche fiorentini. Poi, nella serata di lunedì il ritrovamento. Le intenzioni della ragazza probabilmente erano solo quelle di trascorrere una giornata al mare con un amico e rientrare in serata. Forse i cellulari si erano scaricati e sicuramente non riuscire a contattarla ha preoccupato la famiglia. Intorno a mezzanotte è stata rintracciata e riportata a casa. E la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Nelle ultime due settimane è il secondo caso di una donna scomparsa e ritrovata: il 20 aprile scorso una 38enne era finita a Lucca. Si era allontanata da Prato il 17 con la sua auto e l’ultima cella agganciata dal cellulare era quella di Viareggio. Grazie a una segnalazione è stata ritrovata sana e salva a Lucca.