Rete idrica: lavori e divieti in via Pistoiese

Sono giorni di cantieri. Prosegue come da programma l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che andrà avanti fino al 12 maggio. Ci sarà pertanto il senso unico nel tratto da piazza Stazione alla rotatoria con via Machiavelli e Ponte alla Vittoria. Il traffico proveniente da piazza Stazione diretto verso via Matteotti sarà deviato in via Buozzi e via Machiavelli.

In tema di sottoservizi prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via Pistoiese. Per consentire l’intervento nel tratto di questa importante arteria di comunicazione della zona ovest di Prato, sarà necessario istituire divieti di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Pistoiese (località Narnali) compresa tra via Ortigara ed il civico 570.

Tale provvedimento è regolato da apposita ordinanza del Comune di Prato ed è valida per lunedì 28 aprile. Il divieto di sosta sui tre stalli indicati è necessario per un saggio propedeutico all’inizio del lavoro di posa della nuova rete idrica, nel tratto di via Pistoiese compreso tra via Ortigara e via Pasubio che andrà ad iniziare nelle prossime settimane e sarà a sua volta regolato da apposita ordinanza comunale. Una volta terminato tale saggio, nella medesima giornata del 28 aprile, i tre stalli saranno liberati e nuovamente resi disponibili alla sosta.

Fino al 9 maggio sempre per i lavori di Publiacqua in via Porta al Serraglio (corsia in destra per svolta in via dell’Angiolo) sarà in vigore il divieto di transito; transito vietato ai pedoni (eccetto residenti e frontisti nel tratto di marciapiede interessato dai lavori); divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.