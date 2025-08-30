Raddoppiate le multe in un anno

Crescono le multe a Poggio a Caiano. Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Comune ha registrato un significativo incremento delle sanzioni amministrative legate alla circolazione stradale e al rispetto delle norme di convivenza civile. Alla fine di luglio, l’ammontare complessivo delle sanzioni è di 167.469 euro per un totale di 1342 verbali, una cifra più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I principali ambiti d’intervento hanno riguardato: la lotta alla sosta selvaggia, con sanzioni nei punti più critici del paese, l’osservanza dei divieti durante la pulizia delle strade che, troppo, spesso ignorati.

E poi l’utilizzo del ‘Targa system’ per rilevare veicoli privi di assicurazione o revisione obbligatoria ed ancora i controlli contro gli schiamazzi e le violazioni della quiete pubblica, in particolare nei fine settimana. "Questo risultato è la diretta conseguenza di una strategia precisa e coerente portata avanti dall’amministrazione – dice l’assessore alla polizia municipale Diletta Bresci (nella foto) – ovvero quella rafforzare i controlli sul territorio, garantire il rispetto delle regole e rispondere concretamente alle segnalazioni ricevute dai cittadini. L’aumento degli incassi non rappresenta un fine ma la naturale conseguenza di un’attività amministrativa più attenta, presente e determinata a far rispettare le regole, a tutela del decoro urbano, della sicurezza e della qualità della vita". "L’amministrazione – termina l’assessore - continuerà su questa strada, intensificando i controlli e ascoltando i cittadini, con l’obiettivo di costruire una comunità più ordinata, sicura e rispettosa di tutti".