Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaRaddoppiate le multe in un anno
30 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Raddoppiate le multe in un anno

Raddoppiate le multe in un anno

Crescono le multe a Poggio a Caiano. Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Comune ha registrato un significativo incremento delle sanzioni...

Crescono le multe a Poggio a Caiano. Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Comune ha registrato un significativo incremento delle sanzioni...

Crescono le multe a Poggio a Caiano. Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Comune ha registrato un significativo incremento delle sanzioni...

Per approfondire:

Crescono le multe a Poggio a Caiano. Dall’inizio dell’anno ad oggi, il Comune ha registrato un significativo incremento delle sanzioni amministrative legate alla circolazione stradale e al rispetto delle norme di convivenza civile. Alla fine di luglio, l’ammontare complessivo delle sanzioni è di 167.469 euro per un totale di 1342 verbali, una cifra più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I principali ambiti d’intervento hanno riguardato: la lotta alla sosta selvaggia, con sanzioni nei punti più critici del paese, l’osservanza dei divieti durante la pulizia delle strade che, troppo, spesso ignorati.

E poi l’utilizzo del ‘Targa system’ per rilevare veicoli privi di assicurazione o revisione obbligatoria ed ancora i controlli contro gli schiamazzi e le violazioni della quiete pubblica, in particolare nei fine settimana. "Questo risultato è la diretta conseguenza di una strategia precisa e coerente portata avanti dall’amministrazione – dice l’assessore alla polizia municipale Diletta Bresci (nella foto) – ovvero quella rafforzare i controlli sul territorio, garantire il rispetto delle regole e rispondere concretamente alle segnalazioni ricevute dai cittadini. L’aumento degli incassi non rappresenta un fine ma la naturale conseguenza di un’attività amministrativa più attenta, presente e determinata a far rispettare le regole, a tutela del decoro urbano, della sicurezza e della qualità della vita". "L’amministrazione – termina l’assessore - continuerà su questa strada, intensificando i controlli e ascoltando i cittadini, con l’obiettivo di costruire una comunità più ordinata, sicura e rispettosa di tutti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza stradale