Raccolta ‘on demand’ per sfalci e potature

Sfalci e potature, a Poggio a Caiano arriva la raccolta "porta a porta" in modalità ‘on demand’. Questo tipo di ritiro si attiverà, questo mese, quando l’utente farà ad Alia una specifica richiesta di ritiro inviata tramite l’applicazione Aliapp o il sito web, per grandi quantità di verde. Per poter usufruire del servizio sarà necessario dotarsi di appositi contenitori da 120 o 240 litri (fino ad un massimo di tre contenitori). Gli utenti che ne siano sprovvisti potranno ottenerli direttamente da Alia facendo apposita richiesta al call center o in qualsiasi sportello aperto al pubblico.

Coloro che sono già in possesso di contenitori per la raccolta della frazione organica da 120 o 240 litri potranno utilizzare quelli in dotazione per esporre sfalci e potature, senza chiederne di nuovi: in questo caso sarà un operatore di Alia, al primo ritiro del verde, ad applicare un adesivo che contraddistinguerà il contenitore da utilizzare, da quel momento in poi, solo ed esclusivamente per questo servizio on demand. Sarà pertanto vietata, dopo un iniziale periodo di transizione, necessario a far familiarizzare i cittadini con il nuovo servizio, l’esposizione del verde con sacchi e fascine. "Nei primi mesi - spiegano da Alia - daremo, comunque, la possibilità agli utenti di poter smaltire sfalci e potature anche con le modalità già esistenti, cioè tramite il servizio di ritiro degli ingombranti ed esponendo il verde nei giorni di ritiro della frazione organica, secondo il calendario del Comune di riferimento, laddove sia presente la raccolta porta a porta".