Pro Loco, arte all’asta per beneficenza

La Pro Loco di Montepiano per la stagione estiva cerca cuochi, baristi e camerieri per lo chalet. Il periodo di lavoro sarà da giugno a settembre. Lo chalet di Montepiano è un luogo di ritrovo dove gustare tante specialità della cucina toscana, in particolare quella dell’appennino tosco-emiliano. Durante l’estate vengono organizzate anche serate a tema. Per informazioni: 350.0970030. Inviare curriculum a [email protected].

A maggio, sempre a cura della Pro Loco, partirà l’edizione 2025, dal titolo "Acque che raccontano", di "IllustriAmo Montepiano", il contest per gli appassionati di fumetti, pittura e disegno che racconteranno con matite, colori e pennelli la storia locale, i personaggi, le tradizioni. Nell’attesa del bando torna l’asta silenziosa delle opere del 2024 che lo scorso anno ha riscosso grande successo. Le illustrazioni da acquistare sono visibili sulla pagina Facebook della Pro Loco, sono stampate in formato 1 metro x 1 metro su pannelli forex da 4 mm, resistenti per l’esterno ma perfetti anche per interni e possono essere stampe da arredo, sia per abitazioni sia per attività commerciali, uffici e aziende. Sul fronte c’è l’immagine illustrata che mostra un aspetto di vita o del paesaggio di Montepiano, sul retro il racconto originale da cui è nata, raccolto dalla voce degli anziani del paese. Si partecipa, inviando un messaggio WhatsApp al 3403469868, indicando il titolo dell’opera e l’offerta. Il termine per partecipare è sabato 10 maggio. Una volta coperte le spese di stampa, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. E’ l’occasione per portare a casa un pezzo d’arte e memoria, e allo stesso tempo sostenere una buona causa.