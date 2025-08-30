Comincia la stagione del nuovo Prato firmato Asmaa Gacem (che indossa la sciarpa della Fiorentina)

Prato, 30 agosto 2025 – Oggi alle 15 il Prato targato Finres di Asmaa Gacem fa il suo esordio nella stagione ufficiale giocando contro il Seravezza il primo turno di Coppa Italia. C'è grande entusiasmo intorno alla squadra come dimostra l'ottimo avvio della campagna abbonamenti. Mister Venturi ha caricato il gruppo mettendo subito le cose in chiaro: "E’ una partita importante".

La presidente Gacem sta seguendo passo passo l'organizzazione della società nell'anno della rinascita. Giovedì scorso si è ritagliata una serata di tifo viola seguendo a Reggio Emilia la partita della Fiorentina in Conference League (una delle sue società, Alpha General Contractor, è uno degli sponsor della società viola). Un’immagine che sicuramente colpisce: per quanto sia difficile parlare di rivalità sportiva, visto che lanieri e gigliati sono sempre stati in categorie ben lontane tranne l’anno in cui la Fiorentina ripartì dalla serie C, di certo non c’è mai stato amore tra le parti (per quanto non manchino tifosi del Prato che sostengono anche le sorti dei viola). Soprattutto da parte pratese. Chissà questa foto che reazioni avrà suscitato nella tifoseria biancazzurra...