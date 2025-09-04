Prato, sequestrati 24mila giocattoli irregolari nel Macrolotto

Prato, 4 settembre 2025 – Una montagna di giochi non conformi alla legge.

Circa 24mila giocattoli ritenuti irregolari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dalla guardia di finanza nel corso dell’operazione “Mercato sommerso”. Gli articoli, rinvenuti all’interno di una ditta individuale del Macrolotto pratese gestita da cittadini di origine orientale, erano privi delle informazioni obbligatorie previste in etichetta.

Secondo quanto spiegato in una nota delle Fiamme Gialle, i giocattoli erano “sprovvisti del corredo informativo minimo obbligatoriamente previsto in etichetta e pertanto assolutamente inidonei a garantirne la sicurezza d’uso e la genuinità dei materiali con cui risultavano composti”. Per questo motivo, sono stati sequestrati in attesa di ulteriori analisi volte a verificarne la conformità agli standard europei di sicurezza.

Qualora il titolare della ditta dovesse rifiutare lo svolgimento dei test, e quindi risultasse impossibile integrare le informazioni mancanti in etichetta e nelle istruzioni d’uso, i giocattoli saranno destinati alla distruzione.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel controllo del territorio e nella tutela dei consumatori, in particolare dei più piccoli, garantendo che i prodotti in vendita rispettino le normative europee in materia di sicurezza.