Baby rapinatori in azione. I colpi in monopattino

Un mercoledì sera agitato in città, dove baby rapinatori scorrazzono a bordo di un monopattino. Ieri sono avvenute tre rapine nel giro di un’ora. Al centro di almeno due casi una coppia di minorenni in monopattino.

Una delle rapine è avvenuta in via di Reggiana dopo le 21: una donna cinese a bordo di un’auto di lusso è stata avvicinata dai due ragazzi che con la classica scusa della sigaretta l’hanno convinta ad aprire il finestrino e le hanno portato via la borsetta.

La donna ha descritto i due ragazzi come giovanissimi, vestiti di nero: si muovevano su un monopattino. Stessa descrizione è stata fatta da un cinese rapinato in via da Filicaia. Anche in questo caso i due soggetti, sempre sul monopattino, erano vestiti di scuro e dall’aspetto sembravano minorenni.

L’ultimo episodio di una serata movimentata è avvenuto di nuovo in via di Reggiana: una persona è stata avvicinata e colpita con un pugno in faccia. L’aggressore è scappato con la biciletta della persona rimasta a terra. Il soggetto è stato successivamente portato all’ospedale Santo Stefano per le cure mediche del caso. Toccherà agli inquirenti verificare se anche quest’ultimo episodio è imputabile ai due ragazzini terribili in monopattino. Sui luoghi delle rapine le forze dell’ordine.

Gli episodi di ieri sera raccontano che i cinesi continuano a restare nel mirino anche della microcriminalità.

re. po.