Il reato di revenge porn: ecco che cos’è

Che cosa è il revenge porn di cui è vittima Tommaso Cocci, reato su cui sta indagando la procura pratese? La definizione è tratta dal Garante per la protezione dei dati personali. "Il revenge porn consiste nell’invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Tale diffusione avviene di solito a scopo vendicativo, per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare. Si tratta di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime".