Prato, esercitazione all’azienda Toscochimica. E arriva subito il messaggio di It-Alert

Prato, 23 gennaio 2024 - Si è tenuto oggi a Prato, dalle 14:30 alle 18, il test per sperimentare il nuovo sistema di allarme pubblico It-Alert. Test che è coinciso con una simulazione dell'incidente più grave che potrebbe verificarsi all'interno di Toscochimica, l'azienda con sede in via Ettore Strobin per cui la Prefettura di Prato ha recentemente approvato l'aggiornamento del Piano di emergenza esterna. Il messaggio di It-Alert - sistema per l'informazione diretta della popolazione attualmente in fase di sperimentazione e che dirama a cellulari di una determinata area messaggi utili durante gravi emergenze - è arrivato ai telefoni di chiunque si trovasse nel raggio di 2 Km rispetto alla Toscochimica. Il che significa che, oltre ai cittadini pratesi, hanno ricevuto il messaggio anche quelli di Campi Bisenzio. Il testo recitava: ""TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

«Oggi (martedì 23 gennaio, nda) abbiamo effettuato una simulazione dello scenario più grave che può avvenire all'interno di Toscochimica - ha spiegato la comandante provinciale dei Vigili del fuoco Stefania Fiore - cioè lo sversamento di acido fluoridrico al 40% da un contenitore e la formazione di una nube di sostanze tossiche. Nella simulazione siamo stati dentro i tempi di soccorso. Le misure previste dal Piano di emergenza prevedono sia per i lavoratori non direttamente coinvolti dalla perdita di prodotto che per gli abitanti compresi nella zona di impatto dell'incidente il riparo al chiuso come misura di protezione».