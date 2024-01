IT-Alert a Prato e Campi, cosa fare dopo l’arrivo del messaggio

Prato, 23 gennaio 2024 – Oggi, martedì 23 gennaio, i cittadini di Prato e quelli di Campi Bisenzio ricevono sui propri cellulari un messaggio di IT-alert, sistema di allarme pubblico. Si tratta di un test che in questa occasione si concentra sul rischio di rilevante incidente in uno stabilimento industriale, quello della Toscochimica di Prato.

Cosa fare dopo l’arrivo del messaggio

Il sistema di allarme punta a raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza. Ma cosa fare quando si riceve il messaggio? Non occorre fare nulla. Il sistema chiede di compilare un questionario con 24 domande utili per capire come sono andati i test, ma la compilazione del form è richiesta anche a chi non ha ricevuto la notifica, per capire quali problemi ci sono stati e per “individuare eventuali elementi sui quali è necessario lavorare ulteriormente e migliorare nel suo complesso questo nuovo sistema", scrive la Protezione Civile. Il questionario si trova nell’home page del servizio IT-alert, ha un link direttamente dalla home del sito, sotto la voce “Compila il questionario”.

Cosa fare se non è arrivato il messaggio

Può anche accadere che sul proprio cellulare non si riceva alcun messaggio. Per varie ragioni, ad esempio se il dispositivo si trova in modalità silenziosa. Se invece il messaggio è arrivato con qualche minuto di ritardo, potrebbe dipendere dal fatto che si stava utilizzando la modalità aereo sul telefono, o il dispositivo era spento, oppure l’utente si trovava temporaneamente fuori dall’area interessata dal test. La mancata ricezione dell'sms potrebbe dipendere anche da una versione del sistema operativo non aggiornata. Infine, l'avviso di IT-Alert non arriva ai cellulari che risultano spenti al momento dell'invio.