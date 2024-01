“Questo è un messaggio di test IT-Alert”. Incidente industriale e vapori tossici, la simulazione

Prato, 23 gennaio 2024 – “Questo è un messaggio di test IT-Alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it test test”. È questo il messaggio che è stato inviato sugli smartphone nella zona di Prato e Campi Bisenzio. Si tratta di una simulazione It Alert di incidente industriale all’azienda Toscochimica in Via Ettore Strobino a Prato.

L’esercitazione è programmata dalle 14:30 fino alle 18. Serve per testare il modello di intervento in caso di rischio chimico-industriale e per misurare l’efficacia delle procedure operative di emergenza e soccorso, come specificato nel Piano di emergenza esterna della Toscochimica (P.E.E).

Messaggio It Alert nella zona di Prato e Campi Bisenzio

L'esercitazione, pianificata a seguito di una serie di riunioni organizzative tenute in Prefettura, simulerà la formazione di una nube di vapori tossici. Così come previsto nel Piano di emergenza, tutti gli enti coinvolti attiveranno la propria procedura operativa. Tra le procedure che spettano al gestore della Toscochimica ci sarà anche quella di attivare il sistema di allarme, attraverso un segnale acustico udibile sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Il messaggio sarà ricevuto da qualsiasi cellulare che si troverà nel raggio di 2 Km rispetto alla Toscochimica e riporterà la dicitura “TEST - Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

I cittadini non dovranno fare nessuna azione. Si ricorda che, trattandosi di un messaggio con tecnologia broadcast, sui dispositivi non verrà installata nessuna applicazione e che nessun dato personale verrà trattato.

Obiettivo dell'esercitazione è anche la sensibilizzazione dei cittadini sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio e l'informazione delle persone residenti nelle aree circostanti l'industria affinché acquisiscano conoscenza sui comportamenti corretti da assumere in caso di emergenza.

Sempre per esercitazione, le forze di polizia cintureranno l'area di rischio, attraverso la chiusura dei seguenti accessi stradali all'azienda:

Enrico Berlinguer/Via Bruges

Enrico Berliguer/V. Tods

Enrico Berliguer/V. Cheminits

Enrico Berliguer/ V. Tourcoing

Enrico Berliguer/V. Nea Ionia

V delle Fonti (sottopasso V. Aldo Moro)

dei Confini/V. Nottingham

dei Confini / V. Terrassa

dei Confini /Via Guimaraes

dei Confini / V. San Leonardo da Porto Maurizio

Cheminits / V. Viaccia a Mezzana