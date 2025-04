Polizia Municipale, i piccoli studenti in visita al comando di piazza Macelli

Prato, 2 aprile 2025 - Il Comando della Polizia Municipale ha ospitato questa mattina alcune classi delle scuole elementari Puccini per far conoscere nel concreto l’attività svolta e avvicinare i giovani a coloro che presidiano e controllano il nostro territorio. I piccoli studenti sono arrivati al comando di Piazza Macelli a piedi, con il Pedibus, accompagnati dai volontari dell'ANVUP associazione nazionale Vigili Urbani in pensione.

Con i saluti della sindaca Ilaria Bugetti, dell’assessore e vice sindaco Simone Faggi e del Comandante Marco Maccioni la visita si è svolta nei vari reparti e i bambini hanno potuto visitare tra gli altri il parco auto e moto, i laboratori di fotosegnalazione e falsi documentali, gli uffici della Polizia Giudiziaria e quello dell'infortunistica, l'ufficio Ambiente che si occupa di fototrappole e differenziazione rifiuti oltre alla sala operativa dove arrivano le richieste di intervento e si trovano le telecamere che vigilano sulla città.

Ovviamente per i piccoli era previsto anche il tanto atteso incontro con l'unità cinofila e i due pastori tedeschi Ritter e Tesla che insieme ai motociclosti sono stati i protagiìonisti di una simulazione di intervento. Al termine dell'incontro a tutti i bambini è stato consegnato Urby, il portachiavi stilizzato della Polizia municipale. Mercoledì 9 inoltre tornerà, per il terzo anno consecutivo, l'appuntamento con il percorso di educazione alla legalità ”Voci dall’altra parte della Città” grazie al quale una delegazione di giovani studenti del liceo Copernico, gli altri saranno collegati da remoto, incontrerà e si confronterà con alcuni detenuti della casa circondariale cittadina della Dogaia che hanno intrapreso un percorso di studi durante il periodo di detenzione. L'incontro sarà poi trasmesso suol canale Youtube della Polizia municipale di Prato PIEMMEPO.