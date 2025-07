Condominio via Strozzi: "Potenziata la pulizia"

Da settimane, l’isola ecologica del condominio ’La Torracca’ in via Filippo Strozzi è finita al centro delle polemiche per il persistente accumulo di rifiuti all’esterno dell’area raccolta. Un disagio che esaspera i residenti. A fare chiarezza è ora la stessa Alia Servizi Ambientali, che ripercorre gli interventi effettuati e spiega i limiti normativi del servizio. Dall’ottobre 2024, con l’attivazione del canale ’Prato Priority’ per la rimozione rapida dei rifiuti urbani abbandonati, sono state aperte 20 segnalazioni relative a questo sito, con una media di oltre due interventi al mese, pari a uno ogni 13 giorni circa.

Tuttavia, circa due terzi delle segnalazioni riguardano rifiuti speciali come cartongesso, carta catramata o lana di roccia, esclusi per legge dal servizio Priority, poiché soggetti a normative specifiche che ne richiedono lo smaltimento tramite canali autorizzati. "Non è quindi possibile - spiega Alia -, rispondere a queste richieste con un intervento immediato". In considerazione della frequenza degli abbandoni, l’azienda ha potenziato l’attività degli ispettori ambientali e avviato un confronto con l’amministratore del condominio, che serve 106 utenze, con l’obiettivo di migliorare la gestione complessiva dell’area.

Tra le proposte discusse, l’ampliamento della postazione per aumentare la capacità di raccolta, poi scartato. In alternativa, Alia ha sostituito alcuni contenitori per l’organico, aumentato il numero dei cassonetti per il rifiuto indifferenziato e realizzato una delimitazione fisica della piazzola, già rivelatasi utile per contenere gli abbandoni all’interno dell’area.

L’intervento ha radici più profonde. Già nel 2023, infatti, Alia e polizia municipale avevano mappato i punti critici e proposto la chiusura dell’isola ecologica, soluzione adottata proprio per contrastare gli episodi di conferimento improprio. Alia conferma infine il proprio impegno "per garantire il decoro urbano, attraverso controlli, prevenzione e attività di sensibilizzazione, ribadendo che la collaborazione tra cittadini, amministratori e istituzioni è l’unica strada per risolvere definitivamente queste situazioni". In un contesto complesso, l’azienda sottolinea "la necessità di una responsabilità condivisa per superare il degrado e restituire dignità agli spazi comuni".