Piccole medie imprese. Minibond per crescere. Ecco la proposta di Cna

I minibond, nuovo strumento per finanziare la crescita delle Pmi. Attorno a questo tema, che può rappresentare una nuova opportunità per le imprese, si è sviluppata l’iniziativa organizzata da Cna Toscana Centro, Artigiancredito Toscano e Frigiolini & Partners Merchant. Nell’occasione, l’assessore regionale Leonardo Marras (foto) ha preannunciato la volontà della Regione di mettere a punto provvedimenti e sovvenzioni mirate a sostenere le imprese che emettono minibond. Il provvedimento sarà discusso in giunta regionale nell’arco di qualche settimana. L’iniziativa è nata per approfondire la conoscenza su questo strumento finanziario, a seguito dell’avvenuto e recente ingresso nel mercato dei minibond da parte delle due principali società di servizi di Cna Toscana Centro “Cna Consulenze e Soluzioni S.r.l.” e “Cna Soluzioni e Consulenze S.r.l.” che di recente hanno emesso, ciascuna, il proprio primo Minibond. I vertici di Cna Toscana Centro hanno sottolineato come "la nostra esperienza di approccio e di ingresso nel mondo dei Minibond ha fatto da apripista in Toscana ed è stata positiva". L’assessore regionale Marras ha precisato che "la Regione Toscana da tempo ha rivolto la sua attenzione a questo strumento e si sta già orientando per predisporre un insieme di misure destinate alle Pmi che emetteranno minibond".