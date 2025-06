Nidi, in Vallata accolte tutte le richieste

In Valbisenzio nessuna famiglia in lista di attesa per i servizi educativi della prima infanzia: le graduatorie definitive per l’anno educativo 2025/2026 sono state approvate dai Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio e tutte le domande sono state accolte dai nidi della zona: La Pimpa a Vaiano, il nido San Lorenzo a Usella (Cantagallo) e il polo 0-6 Il Boschetto a Vernio.

Inoltre, fino al 26 giugno 2025 è possibile presentare domanda per "Nidi Gratis", la misura promossa dalla Regione Toscana con il progetto Giovanisì, che consente alle famiglie in possesso dei requisiti di ottenere un abbattimento totale della retta, fino ad un massimo di 527,27 euro al mese per 11 mensilità. Grazie all’ampliamento della soglia Isee a 40mila euro, sempre più famiglie potranno accedere al contributo azzerando i costi di frequenza dei servizi per la prima infanzia.

"Siamo molto soddisfatti del fatto che tutte le famiglie che hanno fatto domanda abbiano trovato posto nei servizi educativi per la prima infanzia della Val di Bisenzio. È un risultato importante, che dimostra l’impegno costante dei nostri Comuni per garantire un’offerta educativa di qualità, accessibile e diffusa su tutto il territorio", affermano gli assessori all’Istruzione dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio rispettivamente Manuela Chiaramonti, Chiara Martini e Alessandro Storai.

"Inoltre, grazie alla misura “Nidi Gratis” promossa dalla Regione, oggi ancora più famiglie hanno l’opportunità concreta di accedere ai servizi senza il peso economico delle rette. È un passo avanti verso l’equità educativa e il sostegno alla genitorialità. Invitiamo tutte le famiglie interessate a informarsi e a presentare domanda entro il 26 giugno: i nostri punti di facilitazione digitale sono a disposizione per aiutare in ogni fase del percorso".