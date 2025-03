Nasce Spazio Europa. Lo sportello di FdI per aiutare le imprese

Inaugurato ieri in via Pisano Spazio Europa, lo sportello per assistenza sui fondi europei, le politiche commerciali, la tutela del made in Italy e le normative su industria e lavoro promosso dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, eurodeputato di Fratelli d’Italia. "Vogliamo trasformare il rapporto tra cittadini e istituzioni europee – ha detto Torselli –, non solo rendere Bruxelles più vicina, ma anche portare le istanze del territorio direttamente nelle sedi decisionali. L’Europa non può essere percepita solo come un insieme di regole imposte dall’alto, ma deve offrire strumenti concreti a chi lavora, produce e investe". All’inaugurazione ha partecipato Chiara La Porta, deputata pratese di FdI. "Grazie al nuovo ‘Spazio Europa’ si rende concreta la nostra volontà di avvicinare le istituzioni al nostro territorio – ha sottolineato –. Apprezziamo e condividiamo pienamente la proposta che Torselli ha fatto alle associazioni di categoria di Prato di confrontarsi andando direttamente nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, portando le proprie proposte e istanze. La nostra realtà merita opportunità e ulteriore valorizzazione proprio per la sua connotazione che, storicamente, va oltre i confini". Il segretario provinciale di FdI Matteo Mazzanti ha evidenziato come la nuova sede "rappresenterà un importante collegamento tra Prato e Bruxelles, del quale la città potrà beneficiare". Infine, Tommaso Cocci, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha aggiunto: "Con l’ufficio Europa si apre un’opportunità seria ed importante per il nostro distretto. Non era mai stata avviata una collaborazione così nelle scorse legislature del Parlamento Europeo dai precedenti esponenti del centrosinistra".