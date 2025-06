Musica delle idee. Tra colonne sonore e voci che cantano

Nuovi appuntamenti con La Musica delle Idee, il progetto della Corale San Francesco diretta da Paolo Fissi, l’associazione che da quasi quarant’anni promuove la musica in città. Si comincia domani con Emozioni in Musica: si tratta di un viaggio sonoro tra il cinema e i videogiochi, con appuntamento a ingresso libero dalle 21.15 negli spazi della scuola paritaria bilingue Ars Genius di via delle Fonti 274. Protagonisti della serata saranno il compositore e pianista Claudio Bianchi e la violinista Francesca Cavicchi. Alternando parole e musica, riflessioni teoriche e brani eseguiti dal vivo, questo singolare concerto svelerà i segreti di ciò che rende la colonna sonora uno strumento invisibile ma potente. La durata dello spettacolo è di circa un’ora, le musiche scelte, fra le altre, saranno di Williams, Morricone, Piovani e Giacchino.

Giovedì sarà invece la volta di ‘Stasera Canto io’. Appuntamento sempre alle ore 21.15 alla scuola Ars Genius di via delle Fonti 274. Si esibirà la corale San Francesco diretta dal maestro Paolo Fissi e da Nadia Mastromartino. L’ingresso è gratuito. “E’ l’ultima data della stagione prima della meritata vacanza estiva – concludono dalla Corale -. Sarà una serata dedicata alla corale e ai suoi componenti. L’apertura dell’iniziativa vedrà la Corale impegnata in alcuni brani del nuovo repertorio, dopodiché alcuni coristi si esibiranno singolarmente, o in gruppo, con brani o rappresentazioni del genere che più amano. Sarà una serata divertente e ricca di sorprese dove finalmente il corista si fa solista per dare sfogo alla propria creatività”.

Il progetto ‘La Musica delle Idee’ andrà avanti per tutto il 2025, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, del Comune e della Regione. L’idea è trasformare l’esperienza musicale, ponendola al centro di un dialogo tra passato e presente, tra sonorità classiche e contemporanee, includendo il cinema e altre forme espressive.