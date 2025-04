Trovato morto nel porto di Cala dei Medici, il corpo galleggiava tra le barche. Chi era la vittima

Rosignano (Livorno), 5 aprile 2025 – L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore, ma sul posto sono presenti anche i carabinieri. Il corpo di un uomo è stato trovato morto all’interno del porto di Cala dei Medici, a Rosignano. Galleggiava tra le imbarcazioni ed è stato notato da alcuni presenti. La vittima si chiamava Stefano Rossi, 67 anni, originario di Prato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco coi sommozzatori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Aveva ancora indosso la tuta, ma era senza scarpe. In base ad una primissima ricostruzione, l’uomo potrebbe essersi sentito male mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione, dopodiché sarebbe caduto in acqua.

Gli accertamenti sono in corso. I carabinieri hanno ascoltato il personale presente all’interno del porto. Sul posto anche la Capitaneria.