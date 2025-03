Malore improvviso. Muore in ospedale. Andrea Risaliti

GROSSETOEra andato all’ospedale di Orbetello per una preospedalizzazione, considerando che doveva sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. Ad un certo punto si è sentito male e si è accasciato a terra. A niente è valso l’intervento dei sanitari lì presenti, per salvarlo. Il cuore di Andrea Risaliti (foto), grossetano di 66 anni, ha cessato di battere proprio lì dove pensi di essere più ’al sicuro’. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. Risaliti era noto in città, dipendente comunale, perito agrario, era entrato nell’amministrazione comunale nel 1984 e per tantissimi anni si era occupato del verde urbano, della sua gestione. Era un esperto e ad aveva fatto parte anche del tavolo del governo per il progetto Edera. Da qualche anno era in pensione. La sua scomparsa lascia nello sgomento la moglie Silvia Cutini, sorella di Laura e cognata di Mauro Carri, direttore di Ance Grosseto, e la figlia Rachele. a Uisp di Grosseto è vicino alla famiglia e agli amici di Andrea Risaliti, morto questa mattina. Risaliti faceva parte della famiglia Uisp in quanto camminatore del gruppo di fitwalking, disciplina della quale era in procinto anche di diventare istruttore. "E’ un periodo davvero difficile per la città colpita da tanti lutti negli ultimi giorni e per il nostro comitato – afferma Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – conoscevo personalmente e apprezzavo Andrea da quasi 50 anni, nell’ultimo periodo aveva iniziato a cimentarsi nelle nostre camminate, appassionandosi a questa attività. Un pensiero commosso per lui e un abbraccio alla famiglia in questo momento terribile".Alla famiglia anche le condoglianze della redazione de La Nazione.