Montemurlo va indietro nel tempo. Cena rinascimentale e Corteggio

Cena rinascimentale e Corteggio storico, Montemurlo fa un tuffo nella storia e si prepara ad ospitare cittadini e visitatori.

È tutto pronto, infatti, per il banchetto rinascimentale che si svolgerà domani alle 20, in piazza Castello alla Rocca.

Il ristorante "La Taverna della Rocca" preparerà prelibati piatti rinascimentali. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 328 9857707. La cena sarà accompagnata da spettacoli di bandiere e tamburi, danze antiche, giocolieri e le rime e le storie di Gianluca Foresi. Chiuderà la serata il suggestivo spettacolo di fuoco Vassago del TandemBliss Duo. In piazza sarà presente anche il tavolo con i figuranti in costume che rievocheranno i veri protagonisti della storia.

La giornata rinascimentale del Corteggio si apre domenica alle 9.30 con la "Camminata storica: le vie della battaglia". Il gruppo trekking La storia Camminata- Compagnia Michele Calamai insieme ad Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, guideranno un’escursione alla scoperta dei luoghi della battaglia di Montemurlo del 1537 con arrivo al Castello della Rocca.

Il punto di ritrovo è fissato in piazza Bini a Bagnolo. Necessarie scarpe da trekking. Per informazioni si può contattare la Pro Loco Montemurlo. Dalle 10.30 in piazza Amendola a Oste saranno allestiti accampamenti storici con la compagnia "Giovanni Dalle Bande Nere", la "Compagnia de Valcento" e gli "Sbandieratori della Signoria".

Novità di quest’anno è il "Palio dei Giochi d’altri tempi", che si svolgerà domenica alle 17.

Gli studenti del Liceo artistico Umberto Brunelleschi hanno realizzato il Palio che andrà al rione vincitore delle prove di forza e abilità. Il momento clou della giornata si avrà alle 20.30 con la partenza del 34esimo Corteggio storico a Oste.