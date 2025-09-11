Misericordia di Grignano in festa

Quest’anno la Misericordia di Grignano celebra il 37° anniversario di fondazione con alcuni eventi dal 13 al 21 settembre.

Il primo appuntamento si tiene sabato alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Grignano, quando durante la celebrazione della messa prefestiva, è prevista la solenne cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle, accompagnata dalla nomina dei nuovi capoguardia.

Giovedì 18 settembre, alle 21, nei locali parrocchiali, padre Giulio Vannucci, dei Ricostruttori nella preghiera al Borgo, terrà un incontro formativo aperto a tutti e intitolato: "L’arte di accompagnare. Imparare a morire per imparare a vivere", nel corso del quale si illustrerà il progetto del gruppo "Tutto è Vita".

Infine, domenica 21 settembre, è prevista una giornata di proposte per sensibilizzare la cittadinanza. Alle 9,30, dalla sede di via Fiorentina, parte la corsa podistica, organizzata dal Gruppo Sportivo Asd Misericordia di Grignano. Dalle 10 si terrà invece un "Open Day" con presentazione di aree di intervento e attività formative. Chiude la festa una dimostrazione di soccorso, con impiego di uomini e mezzi che simuleranno, su uno scenario predisposto, un intervento in situazione di emergenza. Per questa iniziativa, l’appuntamento è sempre domenica 21 settembre, alle 15, in piazza Einstein.