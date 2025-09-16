Minimoda chiude dopo 56 anni, il commovente saluto dei titolari ai clienti: “Ci avete travolti con il vostro affetto”

Prato, 16 settembre 2025 – “Sono trascorse due settimane dalla notizia su "La Nazione", che Minimoda chiude per sempre, dopo 56 anni. Vi sarete sicuramente chiesti perché, noi così social, non abbiamo "pubblicato" niente né un reel né un post... è che siamo rimasti senza parole!”. Lo scrivono i titolari del negozio Minimoda di via Santa Trinita a Prato, gestito da Erika, Bruno e Patrizia Bardazzi. Che oggi hanno pubblicato un commovente post sui social dedicato alla clientela che per 56 anni si è servita nel negozio del centro storico pratese.

"Travolti da tutto l'affetto, il bene e la stima che ci avete dimostrato, con la vostra presenza, le parole affettuose, i messaggi, gli abbracci, lacrime vostre e nostre, ci avete raccontato aneddoti che racchiudono 56 anni di lavoro che ci hanno emozionato e gratificato e con chi abbiamo potuto, ci siamo fatti un'ultima foto ricordo, che presto troverete in vari reel... Siamo stati travolti da un amore che non ci aspettavamo, del quale vi ringraziamo tantissimo – prosegue il post –Adesso continuiamo ad aspettarvi con tanta merce bellissima! Vorremmo che non finissero mai questi ultimi due mesi della nostra attività ma come è scritto nell'articolo su "La Nazione", l'immobile e l'attività sono in vendita mai dire mai! Un grande abbraccio dal Team di Minimoda”.