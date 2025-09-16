Prima campanella fila (quasi) tutto liscio . Stop cellulare in classe. Traffico, test superato

Il cielo di settembre ha accolto quasi 28mila studenti pratesi nel giorno che segna l’inizio di un nuovo anno scolastico. Sveglie puntate all’alba, zaini più grandi di chi li porta e l’attesa di rivedere compagni e professori: un rito che si ripete, ma che non perde mai il brivido del primo passo. Nonostante le premesse non fossero delle migliori con l’apertura dei cancelli sommati allo sciopero dei bus. La viabilità non ha registrato particolari criticità grazie anche agli orari d’ingresso scaglionati e a una buona dose di pazienza, il traffico tutto sommato ha retto alla ’prova del fuoco’ del primo giorno.

Sul fonte del personale non tutte le cattedre sono state coperte, con carenze soprattutto nelle materie scientifiche. È andata meglio dello scorso anno invece suil fonte del personale amministrativo e custodi grazie all’assegnazione di 13 contratti aggiuntivi di personale Ata: un piccolo passo che ha evitato quest’anno il ricorso a volontari per aprire le scuole, ma che non basta a risolvere criticità più profonde.

La nota più amara arriva dalle associazioni che rappresentano gli alunni con disabilità: Orizzonte Autismo, Progetto Futuro, L’Occasione, Associazione Italiana Persone Down, Il Geranio, Modi di Essere e il Gruppo Genitori del Giovannini. Denunciano un grave ritardo nel servizio di educativa scolastica, la presenza in aula degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Per gli studenti con disabilità grave il supporto partirà solo tra tre settimane. Non si tratta di un disguido burocratico marginale: "Significa famiglie costrette a riorganizzare turni di lavoro e quotidianità, e significa educatori delle cooperative che resteranno senza stipendio per settimane, non per scelta ma per mancanze dell’organizzazione - dicono -. Inclusione che si ferma proprio quando la scuola dovrebbe aprire le braccia a tutti". Da qui la richiesta di interventi immediati. "E’ urgente che le istituzioni competenti – scrivono – ripristinino immediatamente il servizio per tutti gli studenti con disabilità; forniscano spiegazioni trasparenti sulle cause dei ritardi; garantiscano continuità e stabilità a un servizio essenziale per la qualità della scuola pubblica. Il diritto allo studio è un diritto di tutti. E deve valere per tutti, senza eccezioni".

Intanto, le tradizioni resistono. Al Buzzi, le Pagliette hanno accolto le matricole con scherzi goliardici, tra risate e un pizzico di timore. Quest’anno niente fiori al sindaco: l’omaggio degli studenti è andato a Simone Calamai, presidente della Provincia ed ex allievo del Buzzi, che ha scelto di inaugurare l’anno al Marconi. Al Gramsci Keynes il preside Stefano Pollini ha salutato famiglie e alunni nell’auditorium, mentre al Livi Brunelleschi il primo giorno è servito per spiegare le nuove regole ministeriali, dall’uso dei cellulari alle novità sull’esame di maturità.

Calamai ha parlato di emozione e futuro: "Anche per me che ho finito gli studi da tempo, l’inizio dell’anno scolastico è sempre una grande emozione – ha detto –. Ho augurato ai ragazzi la curiosità per scoprire se stessi, la propria scintilla, di cui parlava Don Milani, per metterla a disposizione degli altri, realizzare i propri sogni, costruire un mondo migliore". Poi l’invito al coraggio, a sconfiggere pregiudizi e paure, a praticare ogni giorno tolleranza e rispetto reciproco. "Sappiate cogliere da ogni insegnante la passione che mette nel proprio lavoro. Stare a scuola, imparare e crescere è un regalo che fate a voi stessi, che vi servirà per tutta la vita".

Tra emozioni e buone intenzioni, resta la fotografia di una comunità che si rimette in moto.

Silvia Bini