Ricatto a luci rosse. Belgiorno in procura per quasi cinque ore. E indica un altro nome

Quattro ore e mezzo durante le quali Claudio Belgiorno ha risposto a tutte le domande dei pm e ha puntato il dito contro un altro politico. E’ stato un lungo interrogatorio quello di ieri mattina in procura nei confronti dell’ex esponente di Fratelli di Italia accusato, in concorso con Andrea Poggianti (vicepresidente del consiglio comunale di Empoli), di revenge porn e diffamazione ai danni dell’ex collega di partito Tommaso Cocci. Belgiorno, accompagnato dai suoi legali (Ugo Fanti, Alessandro Burzo e Gaia Fanti), è entrato in procura all 9.20 ed è uscito intorno alle 14. "Sono sereno e fiducioso nella giustizia", ha detto Belgiorno visibilmente provato per le lunghe ore passate in procura.

"Ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste e abbiamo prodotto documenti che secondo noi attestano la sua estraneità ai fatti contestati: il pubblico ministero non ne potrà non prendere atto", ha spiegato l’avvocato Fanti. Nei documenti portati a supporto della sua difesa, Belgiorno (che continua a dichiararsi innocente) avrebbe indicato il nome di un altro politico che sarebbe coinvolto nella scabrosa vicenda delle lettere anonime contenenti accuse e dettagli intimi della vita di Cocci. Insomma, la situazione si è ingarbugliata e non di poco. Un nuovo spunto investigativo su cui la procura, diretta da Luca Tescaroli, farà accertamenti.

"Non posso entrare nel merito delle singole domande – ha aggiunto il legale all’uscita del tribunale –, c’è stata una contestazione generale, che è stata quella della diffusione ma non della fabbricazione delle lettere, e le singole contestazioni sono state corroborate dai documenti. Carte che, probabilmente, serviranno per approfondire ulteriori indagini. La procura farà le sue valutazioni e se lo riterrà opportuno". "Io sono sereno e Belgiorno è tranquillo per la propria posizione a discapito della durata dell’interrogatorio che è stato lungo. Il clima è stato disteso e collaborativo". E’ stata anche l’occasione per parlare dell’altra inchiesta che coinvolge Belgiorno, quella sui rimborsi del 2020 quando era consigliere comunale. "Siamo sereni e tranquilli anche sul versante dei rimborsi – ha concluso Fanti – Abbiamo chiesto di essere interrogati". L’interrogatorio si dovrebbe tenere il 24 settembre.

Venerdì scorso era stato sentito Poggianti anche se l’interrogatorio è stato molto più breve di quello di Belgiorno.

Entrambi gli indagati hanno ricevuto una perquisizione mercoledì scorso, da parte della Digos e della guardia di finanza, durante la quale la procura ha acquisito una copia forense di tutti i dispositivi informatici per capire chi abbia confezionato le lettere ricattatorie nei confronti di Cocci, costretto a ritirarsi (così come Belgiorno che ha anche lasciato FdI) dalla corsa alle elezioni regionali. Durante le perquisizioni sono state trovate due lettere in un cassetto a casa di Belgiorno. Da fonti investigative, viene chiarito che, almeno una delle due lettere, era nuova, con altri contenuti, e un’altra aveva i francobolli ma mancava il timbro postale, come se non fosse mai stata spedita. Belgiorno ha sempre sostenuto di aver ricevuto anche lui il plico infamante nel quale vengono mosse le accuse contro Cocci con lo scopo di farlo dimettere e desistere dalla corsa elettorale.

Il caso è dilagato come uno tsunami a fine agosto con la pubblicazione del contenuto delle lettere anonime sulla stampa. Nel plico, lo ricordiamo, era stata allegata una foto intima dell’ex consigliere Cocci condivisa con un account social che poi è risultato chiuso. Insieme allo scatto c’era una serie di accuse pesanti: la partecipazione a festini gay, anche con minori, l’uso di droghe, l’appartenenza alla massoneria, le cause su questioni di immigrazione seguite dal politico per conto di alcuni cinesi e di un altro avvocato.

Le lettere sono state inviate a esponenti politici e giornali a partire dell’ottobre dell’anno scorso fino ai primi di settembre. E’ stato Cocci a presentare denuncia ad aprile quando ha capito che la vicenda stava prendendo una brutta piega. "Non mi faccio ricattare", ha spiegato l’ex capogruppo di Fratelli di Italia in consiglio comunale. Una campagna di odio e diffamazione che sarebbe nata all’interno del partito. Come poi sia arrivata ai giornali non si sa.

A fare i nomi dei due indagati è stato lo stesso Cocci, sentito in procura a inizio settembre. A metterlo in guardia sarebbero stati alcuni episodi avvenuti nei mesi scorsi quando era venuto a sapere delle presunta attività di "dossieraggio" che Poggianti (uscito da FdI un anno e mezzo fa) stava facendo su alcuni esponenti del partito. Non è chiaro però come sia stata carpita la foto dello scandalo e come Belgiorno e Poggianti siano venuti in contatto, sempre se le accuse venissero confermate. A insospettire Cocci sarebbero state le confidenze di un paio di ex consiglieri comunali che sarebbero stati avvicinati da Belgiorno: a uno avrebbe detto dell’affiliazione di Cocci alla massoneria, all’altro avrebbe mostrato un’altra foto intima dell’ex consigliere. I due consiglieri riferirono l’accaduto a Cocci. Le ruggini fra i due ex compagni di partito erano note e nascerebbero dalla divulgazione della notizia dell’inchiesta sui rimborsi di Belgiorno. Almeno questo è il sospetto. La vicenda continua a essere torbida e i nuovi documenti offerti dall’indagato potrebbero aprire altri scenari.

Laura Natoli