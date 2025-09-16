Italgronda Futsal Prato: "Siamo pronti alle sfide"

L’Italgronda Futsal Prato è stata presentata alla città nell’ambito di ‘Prato a Tutta Birra’ in piazza del Mercato Nuovo. Presenti tutti i membri del consiglio direttivo: presidente Gianluca Caminati, amministratore unico Alessio Polidori, direttore generale Andrea Cioni, direttore settore giovanile Stefano Dei, responsabile Prima Squadra Massimiliano Oliva, direttore sportivo Omar Pasquariello. Sul palco, sono state chiamate la prima squadra impegnata in serie B (allenatore Alessandro Calamai) e l’Under 19 (allenatore Simone Grisolini). L’evento è stato organizzato anche grazie alla collaborazione con Confartigianato e presentato da Stefano Chini. I giocatori hanno indossato le nuove maglie. Confermato lo sponsor Italgronda il cui rapporto è stato rinnovato per altri tre anni grazie all’impegno del titolare Marco Lazzeri. Questo il nuovo staff tecnico della B: preparatore atletico Andrei Badiu, preparatore portieri Pablo Conti, allenatore in seconda Andrea Paul Gross, dirigente accompagnatore Giancarlo Zagabria, massaggiatore Aldo Santi. E questa l’Under 19 di Simone Grisolini che avrà come collaboratori: Alessandro Lerario, Lorenzo Leone; dirigenti accompagnatori Francesco Cupidi, Tiziana Perna. I giocatori: Bianconi Mattia, Cristalli Maurizio, Decani Gabriele, Fognani Tommaso, Innocenti Gramigni Samuele, Lerario Francesco, Martini Jacopo, Ndiaye Mohamed, Travagli Michele.

Massimiliano Martini