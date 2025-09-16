L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaItalgronda Futsal Prato: "Siamo pronti alle sfide"
16 set 2025
MASSIMILIANO MARTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Italgronda Futsal Prato: "Siamo pronti alle sfide"

Italgronda Futsal Prato: "Siamo pronti alle sfide"

Presentate le squadre in piazza del Mercato Nuovo: tanto entusiasmo. Le maglie, i ragazzi dell’Under 19 e il gruppo che gioca in serie B.

Presentate le squadre in piazza del Mercato Nuovo: tanto entusiasmo. Le maglie, i ragazzi dell’Under 19 e il gruppo che gioca in serie B.

Presentate le squadre in piazza del Mercato Nuovo: tanto entusiasmo. Le maglie, i ragazzi dell’Under 19 e il gruppo che gioca in serie B.

L’Italgronda Futsal Prato è stata presentata alla città nell’ambito di ‘Prato a Tutta Birra’ in piazza del Mercato Nuovo. Presenti tutti i membri del consiglio direttivo: presidente Gianluca Caminati, amministratore unico Alessio Polidori, direttore generale Andrea Cioni, direttore settore giovanile Stefano Dei, responsabile Prima Squadra Massimiliano Oliva, direttore sportivo Omar Pasquariello. Sul palco, sono state chiamate la prima squadra impegnata in serie B (allenatore Alessandro Calamai) e l’Under 19 (allenatore Simone Grisolini). L’evento è stato organizzato anche grazie alla collaborazione con Confartigianato e presentato da Stefano Chini. I giocatori hanno indossato le nuove maglie. Confermato lo sponsor Italgronda il cui rapporto è stato rinnovato per altri tre anni grazie all’impegno del titolare Marco Lazzeri. Questo il nuovo staff tecnico della B: preparatore atletico Andrei Badiu, preparatore portieri Pablo Conti, allenatore in seconda Andrea Paul Gross, dirigente accompagnatore Giancarlo Zagabria, massaggiatore Aldo Santi. E questa l’Under 19 di Simone Grisolini che avrà come collaboratori: Alessandro Lerario, Lorenzo Leone; dirigenti accompagnatori Francesco Cupidi, Tiziana Perna. I giocatori: Bianconi Mattia, Cristalli Maurizio, Decani Gabriele, Fognani Tommaso, Innocenti Gramigni Samuele, Lerario Francesco, Martini Jacopo, Ndiaye Mohamed, Travagli Michele.

Massimiliano Martini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata