Dragons, Fucecchio ko. E Union Basket sorride

Buona la prima per le pratesi del basket di serie C. Entrambe infatti hanno vinto la loro prima partita ufficiale, quella degli ottavi di finale di Coppa Toscana, superando il turno. I Dragons hanno avuto la meglio sul Fucecchio (82-75) al termine di una gara dominata dai rossoblù per quasi mezz’ora, con un ritorno importante dei biancoverdi ospiti a cui hanno saputo però reagire. Bene i nuovi Balducci, Catalano e Goretti (quest’ultimo Mvp della gara) che si sono subito inseriti al meglio. Fra i giovani, buon debutto anche di Plutino che è andato a canestro giocando 9’45". Qualche secondo di gioco anche per Marchesini e Paloscia. Nel prossimo turno, i Dragons saranno ancora impegnati in casa e se la vedranno contro Bottegone che ha battuto Us Livorno per 79-82. Il tabellino dei Dragons: Manfredini 11, Staino 3, Marini 16, Catalano, Balducci 12, Marchesini, Paloscia, Plutino 2, Goretti 15, Smecca 15, Pacini 8. "Vittoria sudata – ha detto il team manager Luca Parretti – con un calo nel finale che ha permesso a Fucecchio di rientrare in partita. Come prova di squadra, direi che sono stati significativi gli 11 assist totali con la palla che è girata molto. Bene i lunghi con Marini e Goretti che hanno realizzato punti e preso rimbalzi. Bene Smecca e direi anche la difesa fino al calo finale". Vince anche la Simtel Union Basket che sempre alle Toscanini batte la vincitrice dello scorso campionato San Vincenzo (77-70). Nonostante le squadre siano ancora in piena preparazione, è venuta fuori una buona partita, con i primi due quarti vinti dai pratesi, mentre nel terzo e quarto tempino gli ospiti hanno tentato di recuperare rosicchiando qualche punto, ma mai tanto da impensierire i ragazzi di coach Paoletti. "Abbiamo vinto una partita contro un buon avversario che negli ultimi due campionati ci aveva sempre battuto – spiega il tecnico -, conducendo la gara per tutti i 40 minuti, ma non sono assolutamente soddisfatto di come abbiamo giocato. Siamo stati superficiali in troppe occasioni difendendo con leggerezza su tanti aspetti tattici". Il tabellino dell’Union: Mendico 7, Vignozzi, Bellandi 8, Bogani 7, Petri ne, Corsi 9, Falaschi 16, Cavicchi 4, Antonini 13, Coltrinari 8, Regoli 5. Il prossimo avversario dell’Union sarà Montevarchi. Massimiliano Martini