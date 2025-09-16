Vigili del fuoco, arrivano sette nuovi rinforzi

"Sono in arrivo a Prato 7 vigili del fuoco, che andranno a incrementare l’organico del Comando provinciale di via Paronese a partire dai prossimi giorni", ha detto il deputato pratese e candidato al consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta.

"Si tratta – ha aggiunto La Porta – di personale in più per il soccorso pubblico del nostro territorio ed è parte dei circa 800 vigili del fuoco che conclude il centesimo corso e giurerà a Roma il prossimo 7 ottobre". Una boccata di ossigeno per il comando di via Paronese, guidato da Maria Vincenza Saccone (foto), da sempre in prima linea a difesa del territorio e anche nei controlli nelle ditte.

"Di certo sarebbe necessario un numero ancor più elevato di unità, ma si tratta comunque di un segnale importante, che dimostra quanto il governo Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il sottosegretario Emanuele Prisco abbiano avuto ascolto, e garantito attenzione, alle esigenze di Prato e della provincia. Un impegno che, insieme all’esecutivo, continueremo a mantenere alto", ha concluso La Porta.

In tutto in Toscana sono stati assegnati 81 vigili del fuoco che andranno ad incrementare gli organici di diversi Comandi presenti nella nostra regione. In particolare, oltre ai sette destinati a Prato, saranno 35 i vigili del fuoco assegnati alla provincia di Firenze, 11 alla provincia di Pistoia, così come 11 saranno le assegnazioni per Arezzo, 13 per il comando provinciale di Siena e 4 per quello di Grosseto.