Prato, ragazza sfigurata all’uscita da lavoro: tre arresti. “Ex fidanzato il mandante”

Prato, 24 aprile 2023 – Ci sono tre arresti nell’ambito dell’aggressione che subì lo scorso 21 febbraio Martina Mucci, 29 anni. La giovane fu picchiata e sfigurata mentre rincasava da lavoro.

Ciò che emerge dalle indagini è che l'ex fidanzato, per motivi di gelosia, sarebbe stato il mandante della spedizione punitiva. Una seconda persona avrebbe fatto da intermediario per trovare il picchiatore che materialmente aggredì la giovane sfigurandole il volto. Una quarta persona è in fase di identificazione. Gli arrestati sono tutti italiani.

Una violenza atroce, che lasciò profondi segni nel volto della ragazza. Almeno uno dei tre arrestati è della provincia di Firenze. Le lunghe indagini hanno poi portato ai tre arresti. Erano le due del mattino del 21 febbraio quando fu avvicinata e picchiata.

Le tre persone arrestate sono accusate di rapina aggravata e di lesioni personali gravi con sfregio permanente alla persona.

La vicenda sconvolse Prato. Per la ragazza è stata anche promossa una raccolta fondi alla quale moltissime persone hanno partecipato. Ma il caso, riferisce la procura, fa scoprire un ulteriore filone di inchiesta. Ci sarebbero infatti dei picchiatori che per soldi aggrediscono le persone. Oltre al caso di Martina, ci sarebbero state altre vicende del genere. Picchiatori che sarebbero stati reclutati sempre per colpire donne. Si attendono su questo possibili ulteriori sviluppi.

"Un quadro inquietante - dice il procuratore di Prato Nicolosi – che mette in luce diverse persone apparentemente incensurate che per denaro sono disposte a picchiare, così come è accaduto alla ragazza di Prato".