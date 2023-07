Marcato libero, offerte di luce e gas. "Fino a 10 chiamate spam al giorno"

Prato, 2 luglio 2023 – Bersagliati dai call center. Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero di luce e gas non sarà indolore soprattutto per gli ignari cittadini costretti a ricevere chiamate su chiamate di call center interessati a proporre l’ultima imperdibile offerta.

Che in qualche caso sarà anche vera, ma nella miriade di chiamate il rischio è di perdersi davvero l’offerta più conveniente. Effetto del passaggio dei mercati.

Sembra un trasferimento banale, ma non lo è. Per chiarire: i servizi di tutela (quelli a cui la stragrande maggioranza delle utenze sono agganciati) sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità e destinati ai clienti finali.

La ratio della legge che impone da gennaio il passaggio per tutti (aziende e famiglie) è quella di dare al consumatore la possibilità di scegliere la miglior offerta sul mercato in base alla libera concorrenza. L’intenzione è buona, ma l’effetto collaterale è che i call center si sono moltiplicati per dare la caccia al consumatore e offrire nuovi contratti.

Anche dieci chiamate al giorno da spam, numeri di cellulare che si possono bloccare per evitare inutili scocciature: il problema è che il blocco serve fino ad un certo punto perché i numeri di cellulare dei call center cambiano alla velocità della luce rendendo di fatto impossibile difendersi. La migrazione al mercato libero prevede che potenzialmente un consumatore possa cambiare anche operatore ogni giorno senza costi aggiuntivi, da qui l’insistenza delle varie aziende ad accaparrarsi sempre più clienti.

«Soltanto oggi ho ricevuto una decina di chiamate da spam", segnala Luigi al numero Whatasapp della redazione (337.1063052). "Telefonate che arrivano oltretutto sempre da numeri diversi. Tutto questo è iniziato da quando ho fatto il passaggio al mercato libero per la mia azienda, da quel momento è finita la pace.

Mi domando come faccia una persona più anziana a difendersi da questo assalto continuo. Alla fine fanno passare la voglia di cercare l’offerta migliore, anche perché è davvero impossibile ascoltare tutti gli operatori. Mi domando se tutto questo sia regolare? Siamo sicuri che il passaggio al mercato libero faccia l’interesse del consumatore?".

Silvia Bini