Maltempo, decine di interventi per gli alberi

Il violento temporale che si è abbattuto nella serata di giovedì su Prato e provincia ha richiesto un notevole impegno da parte dei vigili del fuoco. Le squadre del Comando provinciale sono state chiamate a intervenire in numerose zone per fronteggiare le conseguenze del maltempo. La maggior parte delle richieste ha riguardato la rimozione di rami pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale, che in alcuni casi hanno reso necessario interrompere temporaneamente la viabilità per consentire le operazioni in sicurezza.

Anche nella mattinata di ieri, i pompieri sono stati impegnati nello stesso tipo di attività, con interventi di messa in sicurezza che si sono protratti per diverse ore. Decine le segnalazioni. Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi a edifici, ma la pioggia e le forti raffiche di vento hanno creato disagi. Intanto proseguono in città e in provincia le attività straordinarie di manutenzione contro il rischio idrogeologico, volute dal commissario prefettizio Claudio Sammartino dopo gli ultimi episodi di maltempo che hanno messo in evidenza criticità legate alla rete di scolo. All’incontro operativo di giovedì Alia, ha ribadito il proprio impegno nella pulizia delle caditoie e manifestato la disponibilità ad aumentare i passaggi di manutenzione, in particolare nelle strade alberate dove le foglie rischiano di intasare i tombini.

A Publiacqua spetta invece il compito di occuparsi della pulizia interna delle caditoie, in un lavoro di squadra che ha l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di allagamenti e garantire una maggiore sicurezza idraulica alla città.