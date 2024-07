Lorenzo Bruni al debutto alle Olimpiadi: oggi il Settebello affronta gli Usa

Prato, 27 luglio 2024 – Poco dopo l’arrivo al villaggio olimpico si è concesso una foto con il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, anche per stemperare la tensione. Perché su una cosa, Lorenzo Bruni e i compagni del Settebello concordano di sicuro: la medaglia olimpica è alla portata e la concentrazione deve essere esclusivamente sul torneo che per loro prenderà il via proprio oggi. E’ lo stesso pallanotista pratese a dare l’esatta misura di quanto il gruppo sia concentrato sugli allenamenti e sull’obiettivo.

«Passeremo molto tempo all’interno del villaggio olimpico. Ci sarà modo più avanti di visitare la città o di conoscere gli altri sportivi – ha premesso – ma non adesso: ora è il momento di continuare a lavorare e di dare il massimo". E l’attesa per l’esordio è finita: il "Panda" debutterà alle 15 odierne e sarà uno degli elementi di maggior esperienza a cui il commissario tecnico azzurro Alessandro Campagna si affiderà durante l’arco della competizione. L’Italia scenderà in vasca contro gli Stati Uniti, per un match che sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ma anche in streaming su Discovery+, Dazn, Now e Tim Vision (previo abbonamento).

Due squadre ambiziose e talentuose, con gli italiani che forse hanno qualcosa in più ma che dovranno comunque dare il 110% perché la carica motivazionale dettata dalle Olimpiadi può talvolta annullare i reali valori tecnici. Ma anche una volta che la gara inaugurale contro gli americani sarà alle spalle, Lorenzo e soci avranno poco tempo per ricaricare le batterie in quanto la prima fase della kermesse si preannuncia come un vero e proprio "tour de force".

I portacolori se la vedranno infatti con la Croazia (alle 12:05 di martedì prossimo), con il Montenegro (alle 16:35 di giovedì prossimo), con la Romania (sabato prossimo alle 21:15), per poi terminare il girone A con la Grecia (il 5 agosto alle 15:10). E a quel punto, se tutto sarà andato secondo i piani, sarà tempo di pensare alla fase ad eliminazione diretta. Ma il domani si costruisce oggi e Lorenzo e company ne sono consapevoli: tutti concentrati sull’avventura a cinque cerchi, che può immortalare una carriera.

Giovanni Fiorentino