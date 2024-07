La Toscana è la seconda regione in Italia con più medaglie d’oro nelle ultime edizioni delle Olimpiadi

Firenze, 26 luglio 2024 – La Toscana è la seconda in Italia per numero di medaglie conquistate nelle ultime sette edizioni delle Olimpiadi: 15 le medaglie vinte dagli atleti toscani. Ora che le Olimpiadi di Parigi stanno per cominciare, News.Superscommesse.it ha condotto un'analisi speciale per determinare la provenienza geografica degli atleti italiani che hanno conquistato il metallo più prezioso nelle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici estivi. Il risultato di questa analisi ha rivelato che la Lombardia è la regione leader, con ben 22 medaglie d'oro. Medaglia d’argento per la Toscana, di bronzo per il Veneto.

Jury Chechi, Aldo Montano e Giulia Quintavalle (Foto Ansa)

La squadra italiana è composta da 402 atleti, pronti a competere con i 11.475 partecipanti provenienti da ogni angolo del globo. La storia olimpica dell'Italia è ricca di successi, e nelle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici estivi (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020), gli azzurri hanno conquistato un totale di 224 medaglie, di cui 70 d'oro.

La Toscana vanta ben 15 ori, tra cui quello di Jury Chechi nella disciplina degli anelli della ginnastica artistica, quello di Alessandra Sensini nella vela, l'oro di Aldo Montano, Sanzo, Vanni, Baldini nella scherma, quello di Benelli e Rossetti nel tiro a volo, di Bettini nel ciclismo. Medaglie d'oro anche per Giulia Quintavalle nel Judo e per Niccoló Campriani nel tiro a segno.

La classifica delle regioni

Lombardia: 22 medaglie d'oro

Toscana: 15 medaglie d'oro

Veneto: 12 medaglie d'oro

Marche: 11 medaglie d'oro

Sicilia: 9 medaglie d'oro

Lazio: 8 medaglie d'oro

Campania: 8 medaglie d'oro

Piemonte: 6 medaglie d'oro

Emilia Romagna: 5 medaglie d'oro

Trentino Alto Adige: 4 medaglie d'oro

Puglia: 4 medaglie d'oro

Friuli Venezia Giulia: 3 medaglie d'oro

Sardegna: 2 medaglie d'oro

Umbria: 1 medaglia d'oro

Molise: 0 medaglie d'oro

Basilicata: 0 medaglie d'oro

Abruzzo: 0 medaglie d'oro

Calabria: 0 medaglie d'oro

Liguria: 0 medaglie d'oro

Valle d'Aosta: 0 medaglie d'oro