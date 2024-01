L’incubo spaccate, colpi in farmacia e in un ristorante: "Così non si lavora"

Prato, 13 gennaio 2024 – Le spaccate tornano a funestare le notti pratesi. E anche ieri mattina ci sono stati almeno un paio di risveglio amari per una ristorante ed una farmacia del centro cittadino. Ad essere presi di mira sono stati il ristorante Il chicco d’uva di piazza Mercatale e la farmacia Lloyds di via Ferrucci. Il modus operandi del ladro è sempre lo stesso: un tombino recuperato nelle vicinanze da usare come ariete per mandare in frantumi la vetrina del locale preso di mira.

Nel primo caso, Massimo Cosmo, titolate del ristorante in piazza Mercatale, racconta di essere stato derubato per la prima volta, almeno in questo che è uno dei locali di sua proprietà. Ad entrare in azione sarebbe stata una persona sola. La ricostruzione del colpo è stata possibile grazie al filmato delle telecamere di videosorveglianza. Il colpo è stato consumato intorno alle 5,30 di mattina: il ladro, dopo aver spaccato la vetrata della porta d’ingresso con un tombino preso dalla piazza, si è intrufolato nel ristorante. L’uomo, prima di passare dal varco appena fatto con la spaccata, ha lasciato uno zaino vicino alla porta. Una volta dentro, il balordo si è diretto alla cassa, dalla quale ha prelevato diverse centinaia di euro.

Poi, forse pensando che si trattasse di portatili, ha trafugato tre palmari utilizzati dai camerieri per fornire i menu e per prendere le ordinazioni. Il ladro, che indossava un giubbotto con cappuccio, è uscito fuori con una somma di circa 600 euro. "Abbiamo iniziato la giornata con una danno di circa 4-5mila euro – dice amareggiato Massimo Cosmo, che ha presentato denuncia ai carabinieri – Oltre ai soldi e al vetro spaccato, il ladro si è portato via tre palmari che non può usare se non per quella funzione per cui sono programmati".

"Ho fornito i filmati della videosorveglianza ai carabinieri nella speranza che si possa individuare l’autore del colpo. Così non si può lavorare", aggiunge il titolare del ristorante depredato. Nella stessa notte si è registrata la spaccata alla farmacia comunale numero 7 in via Ferrucci, sempre grazie all’uso di un tombino. Il ladro è entrato in azione è tra le 5 e le 6: la centrale operativa de Il Globo vigilanza ha ricevuto la segnalazione di allarme della farmacia. In pochissimi minuti è stata mandata una pattuglia in via Ferrucci: l’operatore ha constatato l’avvenuta spaccata, allertando i carabinieri. E’ stato rubato il registro di cassa, mentre è in corso di verifica se siano stati rubati medicinali o meno. Considerata la vicinanza con il ristorante e il modus operandi si potrebbe trattare della stessa persona. Indagano i carabinieri di Prato.